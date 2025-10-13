Семьи заложников заявили, что из Газы вернут останки лишь 4 из 28 похищенных

Это является вопиющим нарушением соглашения со стороны палестинского движения ХАМАС, заявила израильская общественная организация "Форум заложников и пропавших без вести"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Израильская общественная организация "Форум заложников и пропавших без вести" заявила, что, по ее информации, в течение дня из сектора Газа будут возвращены останки лишь 4 похищенных из 28, вопреки ранее достигнутым договоренностям.

"Это является вопиющим нарушением соглашения со стороны [палестинского движения] ХАМАС. Мы ожидаем, что правительство Израиля и посредники предпримут немедленные действия для исправления этой вопиющей несправедливости", - говорится в заявлении, размещенном на странице организации в X.

"Мы не бросим ни одного заложника. Посредники должны обеспечить соблюдение условий соглашения и гарантировать, что ХАМАС понесет наказание за это нарушение", - добавили активисты.

Ранее в Газе были освобождены 20 израильтян, которые удерживались там в заложниках с октября 2023 года. Все они вернулись в Израиль, после чего в анклаве не осталось живых пленников. Договоренности о прекращении огня предполагают также возвращение останков 28 похищенных израильтян, погибших в плену.