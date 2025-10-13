Трамп поручил Уиткоффу сфокусироваться на урегулировании конфликта на Украине

Сначала США должны разобраться с Россией, заявил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп публично поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу сосредоточиться в первую очередь на урегулировании украинского конфликта, отложив другие вопросы. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Кнессете (израильский парламент) во время визита в Израиль.

Трамп обратился к Уиткоффу и другим членам своей команды, включая Джареда Кушнера и госсекретаря Марко Рубио. "Сначала мы должны разобраться с Россией. Мы должны покончить с этим [конфликтом на Украине]. Если не возражаешь, Стивен, давай сначала сосредоточимся на России", - сказал президент, выступая с трибуны парламента.