Эстония ввела запрет на въезд латвийскому депутату, защищающему русский язык

Запрет истекает 20 октября
12:16

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Власти Эстонии ввели запрет на въезд в страну лидеру латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутату Рижской думы Алексею Росликову, в отношении которого спецслужбы Латвии возбудили уголовное дело за выступление в поддержку русского языка. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на МВД республики.

"Если у людей нехорошие намерения относительно того, что они пытаются сделать в Эстонии, особенно в связи с их поддержкой <...> российской повестки, то им тут не место. Особенно в предвыборную неделю, особенно в такое чувствительное время. Думаю, что это будет конкретным примером всем", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По данным ERR, запрет в отношении Росликова введен на краткосрочный период, который истекает 20 октября.

Ранее латвийский депутат сообщил, что его задержали эстонские правоохранительные органы во время визита в республику.

5 июня Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации" заявил: "Русский язык - наш язык!". Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.

9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в "оказании помощи РФ" и "разжигании национальной ненависти и вражды". 

