Гуцул отвергла обвинения в перевозке денег для партии

Глава Гагаузии на слушаниях в Апелляционной палате прокомментировала показания одного свидетеля, утверждавшего, что он якобы получил от нее деньги в аэропорту

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на слушаниях в Апелляционной палате Кишинева отвергла обвинения в перевозке денежных средств для партии через кишиневский аэропорт.

"Меня обвинили в том, что я якобы в 2019 году привозила деньги из Российской Федерации. Я предоставила все доказательства, что не делала и не могла делать это. В аэропорту багаж сканируют, людей досматривают. Это исключено", - прокомментировала политик предоставленные обвинением показания одного свидетеля, утверждавшего, что он якобы получил от нее деньги в аэропорту.