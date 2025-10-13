Al Araby: Уиткофф передал ХАМАС гарантии Трампа

Израиль не возобновит боевые действия, подчеркнул спецпосланник президента США

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе передал устные гарантии американского лидера Дональда Трампа, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

По его сведениям, делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей встретилась с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером после завершения очередного раунда переговоров в Шарм-эш-Шейхе. "Уиткофф передал делегации ХАМАС устное заверение президента Трампа, что война не возобновится", - утверждает он.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф и Кушнер на прошлой неделе лично встречались с представителями ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе в присутствии руководителей разведок Египта и Турции, а также высокопоставленных катарских чиновников. В ходе продолжавшихся около 45 минут переговоров спецпосланник Трампа отметил, что заложники для движения "скорее обуза, чем преимущество", и предложил "вернуть людей домой по обе стороны границы". Он также подтвердил, что хозяин Белого дома поддержал "все 20 пунктов мирного плана и позаботится, чтобы все они были выполнены". После совещания шеф Управления общей разведки Египта Хасан Рашад передал американцам, что палестинская сторона согласилась на сделку.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили всех заложников. 20 пленных были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительным срокам заключения.