ООН: почти 1,1 млн сирийцев вернулись на родину после смены власти

Также в места прежнего проживания возвратились более 1,8 млн внутренне перемещенных лиц

Редакция сайта ТАСС

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Почти 1,1 млн сирийцев вернулись на родину после смены власти в Сирии в декабре 2024 года, в места прежнего проживания возвратились также более 1,8 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"С 8 декабря 2024 года в общей сложности 1 099 768 человек вернулись в Сирию из других стран", - отметили в управлении. За тот же период "1 880 432 внутренне перемещенных лица возвратились в места своего происхождения или выбранные места".

На прошлой неделе 17 044 сирийца зарегистрировались в качестве вернувшихся на родину, констатировало УВКБ. С 7 по 9 октября ООН "содействовала перевозке 150 беженцев из Иордании", говорится в сообщении. В целом с 20 января 2025 года УВКБ оказало транспортную поддержку в возвращении почти 9,7 тыс. беженцев в Сирию.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа - руководитель организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ). 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет. Новые власти объявили, что "примут все необходимые меры для защиты своих граждан и противодействия терроризму".