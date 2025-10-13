Адвокат Гуцул: судьи нарочно запрещают ей присутствовать на заседаниях

Главу Гагаузии лишают законных прав, заявила Наталья Байрам

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул отказывают в праве присутствовать на заседаниях Апелляционной палаты Кишинева, чтобы затруднить защиту. Такое мнение выразила корреспонденту ТАСС ее адвокат Наталья Байрам, комментируя сложности с коммуникацией во время проходящего заседания, когда Гуцул не слышит вопросов по видеосвязи или отвечает с запозданием.

"Это специально делается, чтобы я не могла обсуждать и менять с подзащитной стратегию защиты. Я не могу вовремя реагировать. Ее лишают законных прав", - сказала она.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Защита политика подала апелляцию.