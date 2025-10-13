Reuters: президент Мадагаскара покинул страну на фоне требований отставки

Один из лидеров антиправительственных сил страны Ситени Рандрианасулуниайку сообщил, что администрация Андри Радзуэлина подтвердила информацию о его отбытии

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне требований оппозиции о его отставке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из лидеров антиправительственных сил Мадагаскара Ситени Рандрианасулуниайку.

"Президент отбыл из страны. Мы связались с его администрацией, и они подтвердили нам, что он покинул страну", - цитирует его агентство.

Ранее появлялись сообщения без указания источника о том, что президент с семьей 12 октября перелетел на вертолете на малагасийский остров Сент-Мари, а оттуда на французском военном самолете был доставлен на остров Реюньон - заморский департамент Франции в Индийском океане, далее его перемещения не известны.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Утром 13 октября администрация президента Радзуэлины сообщила, что вечером в 19:00 по местному времени (совпадает с мск) ожидается его телеобращение к нации.