Статья

Отбыл из страны. Куда исчез президент Мадагаскара

Редакция сайта ТАСС
14:07

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина

© Patrick Aventurier/ ABACAPRESS.COM via Reuters Connect

Стало известно 13 октября, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул территорию государства.

ТАСС собрал главное об этой ситуации.

  • Радиостанция RFI сообщила, что главу республики вывез из страны военный самолет. 
  • Утверждается, что он сделал это еще 12 октября. Семья политика якобы улетела с ним.
  • Он перелетел на остров Сент-Мари, откуда его доставили на Реюньон - заморский департамент Франции.
  • Оттуда их забрал французский военный самолет. Это, как утверждается, произошло по соглашению с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 
  • Куда направился Радзуэлина неизвестно, отмечает RFI. Политик мог улететь на Маврикий или в ОАЭ.
  • Утром 13 октября администрация президента анонсировала его телеобращение к нации в 19:00.
  • По данным Reuters, он покинул страну на фоне требований об отставке.
  • С конца сентября в Мадагаскаре проходят выступления молодежи, возглавляемые так называемым движением "Поколение Z".
  • Изначально манифестанты выступали против отключений электроэнергии и водоснабжения, но позже сместили акцент в сторону политических требований, включая отставку президента, а выступления переросли в погромы и грабежи. 
  • 7 октября "Поколение Z" выдвинуло Радзуэлине ультиматум. Оно потребовало его отставки, пригрозив всеобщей политической забастовкой.
 
Радзуэлина, АндриМадагаскар