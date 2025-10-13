Отбыл из страны. Куда исчез президент Мадагаскара
14:07
Стало известно 13 октября, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул территорию государства.
ТАСС собрал главное об этой ситуации.
- Радиостанция RFI сообщила, что главу республики вывез из страны военный самолет.
- Утверждается, что он сделал это еще 12 октября. Семья политика якобы улетела с ним.
- Он перелетел на остров Сент-Мари, откуда его доставили на Реюньон - заморский департамент Франции.
- Оттуда их забрал французский военный самолет. Это, как утверждается, произошло по соглашению с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
- Куда направился Радзуэлина неизвестно, отмечает RFI. Политик мог улететь на Маврикий или в ОАЭ.
- Утром 13 октября администрация президента анонсировала его телеобращение к нации в 19:00.
- По данным Reuters, он покинул страну на фоне требований об отставке.
- С конца сентября в Мадагаскаре проходят выступления молодежи, возглавляемые так называемым движением "Поколение Z".
- Изначально манифестанты выступали против отключений электроэнергии и водоснабжения, но позже сместили акцент в сторону политических требований, включая отставку президента, а выступления переросли в погромы и грабежи.
- 7 октября "Поколение Z" выдвинуло Радзуэлине ультиматум. Оно потребовало его отставки, пригрозив всеобщей политической забастовкой.