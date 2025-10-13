Моди поддержал усилия Трампа по установлению мира в Газе

Премьер Индии приветствовал освобождение заложников

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Алексей Дружинин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по установлению мира в секторе Газа и приветствовал освобождение заложников.

"Мы приветствуем освобождение всех заложников после более чем двух лет плена. Их освобождение - это дань уважения мужеству их семей, непоколебимым усилиям президента Трампа по установлению мира и твердой решимости премьер-министра [Биньямина] Нетаньяху. Мы поддерживаем искренние усилия президента Трампа по установлению мира в регионе", - написал Моди в Х.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.