Израиль обвинил ХАМАС в нарушении обязательств по передаче тел заложников

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац пригрозил радикалам дать соответствующий ответ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС отклонилось от четкого выполнения договоренностей о порядке передачи останков погибших в Газе израильских заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как радикалы объявили, что в течение дня передадут тела лишь 4 из 28 похищенных.

"Заявление ХАМАС об ожидающемся возвращении четырех тел сегодня - это невыполнение обязательств. Любая отсрочка или сознательный отход [от выполнения обязательств] будет считаться грубым нарушением договоренностей и повлечет соответствующий ответ", - написал он в X.

Ранее группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, опубликовала список имен четырех погибших в секторе Газа заложников, тела которых передаст Израилю 13 октября.

Пресс-служба израильской армии заявила, что, по ее информации, сотрудники Международного комитета Красного Креста в Газе готовятся в ближайшее время принять от радикалов "несколько гробов с погибшими заложниками". Военные не уточнили ни количество тел, ни имена погибших и призвали общественность проявить терпение и дождаться официальной идентификации останков.