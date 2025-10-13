AFP: Трамп вылетел из Тель-Авива в Шарм-эш-Шейх на "саммит мира"

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп покинул Израиль на борту самолета Air Force 1 и отправился на "саммит мира", организованный Египтом в Шарм-эш-Шейхе по случаю прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил корреспондент Agence France-Presse (AFP).

Борт вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона примерно в 16:30 по местному времени (соответствует московскому). Президент США завершил однодневный визит в Израиль, в ходе которого выступил в Кнессете (парламент).