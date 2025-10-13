Трамп: Уиткофф обсуждал с Путиным "множество интересных вещей"

Беседа длилась пять часов, рассказал президент США

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве на протяжении пяти часов обсуждал "множество интересных вещей".

"Через 5 часов он вышел, и я спросил: "Что вы обсуждали пять часов?". Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей", - сказал Трамп во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент). Его выступление транслировал телеканал Fox News.

Официально Уиткофф занимает пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, но пользуется особым расположением Трампа. Он стал первым представителем новой администрации, посетившим Россию после вступления в должность Трампа в январе 2025 года. Его первый визит состоялся 11 февраля. Тогда он приезжал в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков и накануне визита помилованного Путиным. 25 апреля Уиткофф прибыл в Москву уже во второй раз на встречу с российским лидером.