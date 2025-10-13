Пашинян и Алиев провели встречу "на ногах" в Египте

В последний раз политики встречались на полях саммита СНГ в Душанбе 10 октября

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Рюмин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу "на ногах" на полях саммита мира в городе Шарм-эш-Шейх. Фотографию с лидерами двух стран опубликовала пресс-служба армянского кабмина.

В последний раз Пашинян и Алиев встречались на полях саммита СНГ в Душанбе 10 октября. Как сообщил тогда генсек Содружества Сергей Лебедев, лидеры обсуждали вопросы движения на пути к миру. 2 октября Алиев и Пашинян провели встречу в Копенгагене на полях Саммита европейского политического сообщества.