Гуцул заявила о предложении подать в отставку в обмен на закрытие дела

По словам главы Гагаузии, такую сделку ей предлагали на допросе теперь уже бывший руководитель Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Молдавские прокуроры предлагали Евгении Гуцул закрыть возбужденное против нее дело, если она подаст в отставку с поста главы Гагаузии. Об этом политик заявила в ходе выступления в суде, предложив вызвать свидетелей для дачи показаний.

"Мне прямо предложили: сдаю мандат - и дело закрывают. Это могут подтвердить свидетели, но защите не дают возможность допросить их в суде", - отметила Гуцул. Она напомнила, что такую сделку ей предлагали на допросе теперь уже бывший руководитель Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван. Ранее Гуцул сообщала, что ей предлагали оклеветать коллег по партии "Шор", которая выдвинула ее на пост главы Гагаузии.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы в автономии незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Защита политика подала апелляцию.