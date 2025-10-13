Конференция по реконструкции Газы планируется в Египте в ноябре

Это помогло бы придать импульс всем договоренностям, которые будут достигнуты на "саммите мира", заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Конференция по вопросам восстановления сектора Газа может состояться в Египте в ноябре 2025 года. Об этом сообщил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с лидерами стран Европы и Ближнего Востока в кулуарах саммита мира в Шарм-эш-Шейхе.

"Необходимо провести международную конференцию по вопросам реконструкции Газы: надеемся, что она пройдет в Каире в ноябре. Это помогло бы нам придать импульс всем договоренностям, которых мы достигнем на текущем саммите", - подчеркнул ас-Сиси, слова которого приводит его канцелярия. Точную дату проведения будущей конференции египетский лидер не назвал, однако ранее в Каире неоднократно объявляли, что готовы провести встречу по вопросам восстановления инфраструктуры Газы, как только там завершатся боевые действия.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и его союзники передали медикам из Международного комитета Красного Креста 20 живых израильских заложников. Среди них был и уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого получили гражданство РФ.