И.о. премьера Нидерландов: международные силы в Газе должны получить мандат ООН

Так Дик Схоф ответил на вопрос о возможной отправке войск королевства в анклав

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Международный воинский контингент в секторе Газа должен получить мандат ООН. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф в интервью британскому телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о возможной отправке войск королевства в анклав.

"Слишком рано говорить об этом. Ходят много слухов со стороны разных стран об отправке войск. Сперва необходимо понять, какой у них будет мандат и кто его выдаст. А затем мы в Нидерландах обсудим этот вопрос. Самый лучший вариант - это мандат ООН", - сказал он.