Гуцул заявила, что никогда не занималась финансами в партии "Шор"

Это ложь, построенная на искаженных трактовках и фальсификациях, заявила глава Гагаузской автономии

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул отвергла обвинения в финансовых нарушениях, заявив, что никогда не занималась подобными вопросами в оппозиционной партии "Шор", которая объявлена незаконной в республике.

"Все обвинения против меня - ложь, построенная на искаженных трактовках и фальсификациях. Я никогда не имела доступа к финансовым потокам партии, не принимала решений по их распределению, не видела никаких денег, документов или цифр. Во время обысков у меня дома не было найдено ни денег, ни бумаг, ни техники, способной подтвердить эти обвинения", - говорится в заявлении, переданном через адвокатов и опубликованном в Telegram-канале главы Гагаузии.

"Все, что представлено в деле, - это фрагменты переписок и надуманные версии следствия, которые не содержат ни одного прямого доказательства моей вины", - отметила глава автономии. Она напомнила, что ранее ей поступило из прокуратуры предложение отказаться от руководства Гагаузией в обмен на закрытие уголовного дела. "Сегодня, к сожалению, политика стоит выше закона, и мое преследование - это наказание за верность гагаузскому народу и за то, что я не пошла на сделку с властью", - прокомментировала Гуцул.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.