Правящая партия Грузии подаст иск в КС о запрете партии Саакашвили

Работа над текстом иска почти завершена, сообщил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" направит в ближайшее время в Конституционный суд иск о запрете основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Об этом сообщил на брифинге лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

"Работа над текстом иска почти завершена, и в ближайшем будущем иск поступит в Конституционный суд", - заявил он.

Также, как отметил Кирцхалия, планируется внести изменения в закон о Конституционном суде. В частности, партиям, в отношении которых будет принято решение о нарушении конституции, а также связанным с ними лицам, будет запрещено участвовать в парламентских и муниципальных выборах. Таким лицам будет запрещено занимать высокие государственные должности. Они будут лишены права вести партийную деятельность, в том числе создавать новые партии. Партиям, чья деятельность разрешена, будет запрещено сотрудничать с людьми, чьи партии были признаны неконституционными.

В парламенте Грузии с февраля по август работала временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили - с 2003 по 2012 год. На заседаниях члены комиссии заслушали свидетелей событий тех лет - политиков, военных и рядовых граждан. Среди главных тем, которые расследовала комиссия, - конфликт в августе 2008 года, случаи давления на бизнесменов, жестокое обращение с заключенными. На основании отчета комиссии правящая партия намерена подать иск в Конституционный суд о признании ЕНД и связанных с ним партий неконституционными.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 6 октября уточнил, что власти планируют запретить все четыре крупнейшие оппозиционные партии в Грузии - "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело" и партию "Гахария за Грузию". Все эти партии власти Грузии называют "коллективным Нацдвижением", так как в их рядах есть действующие или бывшие члены ЕНД. Также все эти партии обвиняются в радикализме и антигосударственной деятельности.