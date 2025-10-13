Администрация Эрдогана: "саммит мира" в Египте стал важной вехой дипломатии
АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. "Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе, участие в котором в том числе принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стал важной вехой в дипломатии, направленной на достижение постоянного прекращения огня в секторе Газа и установление регионального мира. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.
"Саммит стал важной вехой в дипломатических усилиях по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа и установлению регионального мира и стабильности. В ходе переговоров на саммите наш президент вновь продемонстрировал решительную позицию Турции, базирующуюся на мире, справедливости и человеческих ценностях, и подчеркнул важность решения о двух государствах для достижения прочного мира", - написал Дуран в Х.
Он также напомнил, что "Турция под руководством Эрдогана изначально проводила интенсивную дипломатическую работу, чтобы положить конец геноциду Израиля против Газы, защитить мирных жителей и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи".
"Наша страна продолжит брать на себя ответственность за восстановление Газы, залечивание ее ран и обеспечение возможности для наших палестинских братьев и сестер смотреть в мирное и безопасное будущее. Она продолжит поддерживать угнетенных, выступать на стороне справедливости и быть пионером мира", - написал Дуран.