Администрация Эрдогана: "саммит мира" в Египте стал важной вехой дипломатии

Глава Управления по коммуникациям Бурханеттин Дуран также напомнил, что Турция под руководством турецкого лидера изначально проводила интенсивную дипломатическую работу, чтобы "положить конец геноциду Израиля против Газы"

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. "Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе, участие в котором в том числе принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стал важной вехой в дипломатии, направленной на достижение постоянного прекращения огня в секторе Газа и установление регионального мира. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

"Саммит стал важной вехой в дипломатических усилиях по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа и установлению регионального мира и стабильности. В ходе переговоров на саммите наш президент вновь продемонстрировал решительную позицию Турции, базирующуюся на мире, справедливости и человеческих ценностях, и подчеркнул важность решения о двух государствах для достижения прочного мира", - написал Дуран в Х.

Он также напомнил, что "Турция под руководством Эрдогана изначально проводила интенсивную дипломатическую работу, чтобы положить конец геноциду Израиля против Газы, защитить мирных жителей и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи".

"Наша страна продолжит брать на себя ответственность за восстановление Газы, залечивание ее ран и обеспечение возможности для наших палестинских братьев и сестер смотреть в мирное и безопасное будущее. Она продолжит поддерживать угнетенных, выступать на стороне справедливости и быть пионером мира", - написал Дуран.