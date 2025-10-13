МККК отчитался о посредничестве в Газе по заложникам и заключенным

В организации также призвали к дальнейшему выполнению соглашения о перемирии

ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил в качестве посредника по возвращению 20 заложников израильским властям и 1 809 палестинских заключенных в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан в понедельник, говорится в пресс-релизе организации.

По этой информации, организация также передала израильским властям останки четырех погибших заложников. В МККК призвали к дальнейшему выполнению соглашения о перемирии, чтобы "больше семей могли получить [останки] своих близких для достойного погребения".

По данным МККК, с октября 2023 года в рамках соглашений о прекращении огня организация выступила в качестве посредника при освобождении и обмене 172 израильских заложников и 3 473 палестинских заключенных.

13 октября палестинское движение ХАМАС и союзные с ним радикальные группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили израильских заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве МККК и уже находятся на территории еврейского государства.