Участники "саммита мира" будут сотрудничать для выполнения соглашений по Газе

Египет выразил поддержку законным правам палестинского народа на жизнь в безопасности и мире
18:35
обновлено 19:15
ТУНИС, 13 октября. /ТАСС/. Участники "саммита мира" в Шарм-эш-Шейхе, состоявшегося по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, договорились сотрудничать для реализации положений достигнутого соглашения. Об этом говорится в документе, опубликованном канцелярией президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам саммита.

"На саммите была подчеркнута необходимость сотрудничества международного сообщества в целях предоставления всех необходимых средств для реализации положений соглашения, включая всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа, завершение процесса обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск и доставку гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор Газа", - подчеркивается в тексте.

Египет со своей стороны выразил поддержку законным правам палестинского народа на "жизнь в безопасности и мире, как все другие народы, в независимом государстве, существующем бок о бок с Израилем, на своих территориях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим" в границах 1967 года. "Египет стремится к миру и будет сотрудничать со всеми для построения Ближнего Востока, свободного от конфликтов, Ближнего Востока, основанного на справедливости, равноправии, добрососедских отношениях и мирном сосуществовании всех его народов без исключения", - отмечается в документе.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. В саммите, созванном по этому случаю, приняли участие лидеры более 20 государств. 

