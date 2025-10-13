Лула да Силва призвал к миру на Украине после урегулирования в Газе

По мнению президента Бразилии, достижение мирного украинского урегулирования возможно, однако это трудная задача

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что достижение мира в секторе Газа создает возможности для урегулирования конфликта на Украине.

"Настало время также задуматься о том, как решить проблему войны России и Украины", - отметил бразильский лидер в ходе пресс-конференции в Риме. По его мнению, достижение мирного урегулирования на Украине возможно, однако это трудная задача. "Думаю, что уже весь мир от него [конфликта - прим. ТАСС] устал. Самим воюющим сторонам оказалось очень нелегко", - указал президент.

В сентябре на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН Лула да Силва заявил Владимиру Зеленскому, что достижение мира на Украине возможно только путем скорейшего начала переговоров.