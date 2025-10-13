Al Arabiya: ХАМАС готов восстановить отношения с Палестинской администрацией
Редакция сайта ТАСС
20:39
обновлено 21:07
ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС готово открыть "новую страницу" в отношениях с Палестинской национальной администрацией (ПНА), которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки.
"Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской [национальной] администрацией", - сказал собеседник канала, отметив, что ХАМАС в настоящее время не намерен конфликтовать с ПНА.