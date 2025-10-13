Профсоюзы Греции проводят 24-часовую забастовку, требуя улучшения условий труда

АФИНЫ, 14 октября. /ТАСС/. Высший совет профсоюза госсектора Греции (ADEDY) проводит очередную однодневную забастовку, протестуя против намерения властей принять законопроект о 13-часовом рабочем дне и требуя улучшения условий труда.

В ходе забастовки по ограниченному графику будет работать общественный транспорт в Афинах. Поезда метро и трамваи будут ходить с 09:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Автобусы и троллейбусы выйдут на маршруты с 09:00 до 21:00, а забастовку их водители проведут с 05:00 до 9:00 и с 21:00 до 00:00. В 24-часовой забастовке участвует Всегреческая железнодорожная федерация, что привело к отмене ряда маршрутов пассажирских поездов и пригородных электричек.

Акцию протеста поддерживают многие организации государственного сектора, включая муниципальные. Высший совет профсоюза госсектора подчеркнул в заявлении, что принял решение объявить 24-часовую всегреческую забастовку "в день обсуждения на пленарном заседании парламента антирабочего законопроекта, который закрепляет 13-часовой рабочий день, превращая трудящегося XXI века в работника без прав". "Мы продолжаем забастовку, которая проводилась 1 октября, против так называемого гибкого рабочего графика, который на практике означает отмену 8-часового рабочего дня, разрушение всякой концепции семейной и общественной жизни и легализацию чрезмерной эксплуатации", - заявила организация. По мнению профсоюза, правительство вместо того, чтобы поддерживать доходы работников и расширять государственные услуги, предпочитает законодательно закреплять изнуряющий рабочий день и подавляет акции протеста на рабочих местах.

В числе основных требований профсоюза госсектора является отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне, введение 7-часового рабочего дня 5 дней в неделю, восстановление отмененных в годы финансового кризиса 13-й и 14-й зарплат.

В Афинах и других городах страны будут проведены митинги протеста профсоюзных активистов.

1 октября в Греции уже проходила суточная забастовка, тогда не работали многие организации государственного и частного секторов, был закрыт ряд учебных заведений. К забастовке в тот день присоединились работники больниц, что являлось их реакцией на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в национальной системе здравоохранения. 1 октября было полностью остановлено железнодорожное сообщение в стране, включая пригородные электрички. Морские паромы остались на якорях в портах на весь день, при этом авиарейсы в Афины и из греческой столицы осуществлялись в обычном режиме.