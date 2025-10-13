"Известия": Словакия может запросить внеплановое заседание Совета ЕС

Причиной такой меры станут планы отказаться от российского газа, сообщил вице-спикер словацкого национального совета Тибор Гашпар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Словакия может запросить внеочередное заседание Совета ЕС из-за планов отказаться от российского газа к 2028 году. Об этом сообщил вице-спикер словацкого национального совета Тибор Гашпар газете "Известия".

"Словакия может публично заявить, что действия Еврокомиссии нарушают принцип единогласия при принятии решений о санкциях в области внешней политики и безопасности. <...> Правительство может инициировать внеочередное заседание Совета ЕС, на котором потребует пересмотра решения Еврокомиссии и восстановления консенсуса между государствами-членами", - сказал Гашпар изданию.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза согласовали и передали на утверждение в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету на поставки российских нефти и газа с 2028 года. Венгрия и Словакия сохранили возражения против этой инициативы, однако для ее принятия в ЕС требуется не единогласие, а большинство голосов, поскольку она считается не санкционной, а торговой мерой. Ожидается, что план будет вынесет на утверждение Совета ЕС на заседании 20 октября.