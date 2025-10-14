Министр электроэнергетической промышленности КНДР отправился в Россию

Ким Ю Иль примет участие в VIII Международном форуме "Российская энергетическая неделя"

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Министр электроэнергетической промышленности КНДР Ким Ю Иль во главе делегации отправился в Россию для участия в международном форуме. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Речь идет о VIII Международном форуме "Российская энергетическая неделя". Делегация народной республики покинула Пхеньян на самолете 13 октября. В аэропорту ее провожал посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 15-17 октября.