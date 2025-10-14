Мадуро высоко оценил поддержку от России и Китая в Совбезе ООН

На заседании Венесуэла получила дипломатическую защиту, основанную на международном праве, сообщил президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 14 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал высокую оценку поддержке со стороны России и Китая на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 10 октября по запросу Боливарианской Республики.

"Заседание Совета Безопасности ООН началось с двух важнейших выступлений: с исторического выступления постпреда России [Василия Небензи], который председательствует в Совете Безопасности, и постпреда КНР [Фу Цуна], который также произнес впечатляющую речь", - заявил президент в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что на заседании Венесуэла получила дипломатическую защиту, основанную на международном праве.

Мадуро сообщил, что практически во всех выступлениях была выражена солидарность с Венесуэлой. Большинство членов Совета Безопасности ООН осудили американское военное развертывание в Карибском море, "включая атомную подводную лодку, что является нарушением Договора Тлателолко о зоне, свободной от ядерного оружия", отметил президент. Он указал, что "даже союзники Вашингтона не присоединились к заявлениям американского посла".