Индийские силовики ликвидировали двух террористов на линии контроля с Пакистаном

По словам официальных лиц, произошла короткая перестрелка

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Два террориста ликвидированы в перестрелке с силами безопасности Индии на линии контроля с Пакистаном в Джамму и Кашмире на севере страны. Об этом сообщила индийская армия.

"Два террориста были нейтрализованы на линии контроля в районе Мачил и Дудниял в Купваре штата Джамму и Кашмир. Поисковые операции продолжаются", - сказано в заявлении.

Военные заметили подозрительную активность вдоль линии контроля в Купваре поздним вечером 13 октября. По словам официальных лиц, произошла короткая перестрелка.

Кашмир остается предметом непрекращающегося острого спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля, вдоль которой Индия и Пакистан соблюдают режим прекращения огня. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за ее отделение от страны. Нью-Дели обвиняет Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает обвинения.

В результате произошедшего 22 апреля теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана.

В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.