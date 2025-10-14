Politico: ЕС продолжит давить на Израиль для выполнения обязательств по Газе

По словам европейских чиновников, разрушения и гибель более 60 тыс. человек требуют ответственного и справедливого подхода

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз продолжит оказывать давление на Израиль с целью выполнения им всех обязательств по сектору Газа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников сообщества.

По их словам, разрушения в Газе и гибель более 60 тыс. человек требуют ответственного и справедливого подхода, надлежащего финансирования плана восстановления сектора. "Наше давление по-прежнему важно, - заявил один из них. - Израиль должен выполнить свои обязательства".

Как заявил ранее представитель Еврокомиссии, Брюссель передумал приостанавливать соглашение об ассоциации с Израилем ввиду соглашения об урегулировании конфликта в секторе Газа. За весь период вооруженного конфликта в Газе ЕК не смогла добиться от всех стран - членов ЕС поддержки плана частичной заморозки этого соглашения с целью оказания дипломатического давления на Израиль. Поэтому процесс приостановки действия ряда торговых положений документа толком не успел начаться.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. Во время заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.