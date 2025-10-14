Экс-посол США Шапиро: израильские правые могут сорвать план по Газе

Если ХАМАС будет затягивать разоружение, ультраправые партнеры могут надавить на израильского премьера Биньямина Нетаньяху и вынудить его возобновить военную операцию, считает Дэн Шапиро

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Реализация дальнейших этапов мирного плана по завершению конфликта в секторе Газа может сорваться из-за позиции ультраправых партнеров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по коалиционному правительству. Такое мнение агентству Reuters выразил бывший посол США в еврейском государстве (2011-2017) Дэн Шапиро.

Он отметил, что в случае, если радикальное палестинское движение ХАМАС будет затягивать решение вопроса о своем разоружении, которое предусмотрено в рамках плана, представители правых партий могут, вероятно, оказать давление на премьера и вынудить его возобновить военную операцию в секторе Газа. Другим "раздражителем" для правых политиков, вроде министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, остается вопрос создания в перспективе полноценного палестинского государства.

Шапиро опасается, что если сторонники жесткой линии по палестинскому вопросу в Израиле будут активно сопротивляться созданию государства, тогда оказывающие давление на ХАМАС арабские страны могут перестать подталкивать движение к дальнейшим уступкам. Экс-посол считает, что именно включение пункта о потенциальном создании палестинского государства "позволило заручиться поддержкой арабских стран". "Если политический дискурс [в Израиле] будет направлен на полное и категорическое отрицание палестинского государства, то это убавит энтузиазм арабских сторон в отношении собственных ролей [в мирном процессе]", - указал Шапиро.

Экс-сотрудник Госдепартамента и эксперт по Ближнему Востоку Джон Альтерман отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас имеет значительные возможности для оказания давления на израильское правительство. "Главное преимущество Трампа заключается в том, что он более популярен в Израиле, чем Нетаньяху. И он может либо поддержать политическое будущее Нетаньяху, либо подорвать его", - указал Альтерман.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.