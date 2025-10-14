Globe and Mail: Трамп попытался сместить негативный нарратив с Израиля на ХАМАС

Колумнист газеты Дэвид Шрибман считает, что речь президента США стала попыткой сфокусировать внимание мира на нападении движения, а не на ответе на эти действия еврейского государства и не на жертвах среди мирного населения анклава

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа в Кнессете (израильском парламенте) было призвано изменить сложившийся глобальный негативный нарратив о действиях Израиля в секторе Газе, сместив акцент на нападение радикального палестинского движения ХАМАС на еврейское государство. Такое мнение выразил колумнист канадской газеты The Globe and Mail Дэвид Шрибман.

"Высказывания президента [США] были призваны изменить глобальный нарратив о двухлетней войне в Газе, - считает автор статьи. - Его речь стала попыткой сфокусировать внимание мира на нападении ХАМАС, а не на ответе [на эти действия] Израиля и не на жертвах среди мирного населения [анклава]". Кроме того, продолжил колумнист, Трамп даже "попытался вмешаться во внутреннюю политику Израиля, призвав помиловать обвиняемого в злоупотреблениях, взяточничестве и мошенничестве [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху".

Ранее The Globe and Mail писала, что жесткие действия Израиля в Газе превратили еврейское государство в страну-изгой.

В ходе выступления в Кнессете 13 октября Трамп, в частности, обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с предложением помиловать Нетаньяху, которого он назвал "одним из величайших президентов военного времени". Премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и во взяточничестве за продвижение проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху отрицает свою вину.

13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.