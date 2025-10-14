Токаев рассказал, на что направлена реформа парламента в Казахстане

Изменения нужны для укрепления профессионализма органа, уточнил президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Задачи парламентской реформы, которая подразумевает создание однопалатного парламента, направлены на укрепление его профессионализма. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе.

"Парламент должен быть профессиональным. Предложение формировать парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей. Многопартийность в рамках однопалатного парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

"Данное обстоятельство ставит новые требования к партийному строительству, где популизм, тем более в условиях цифровизации, не будет играть большой роли, а на первый план выйдет именно профессионализм", - отметил казахстанский лидер.

Ранее Токаев в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. По его словам, данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По мнению президента, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.