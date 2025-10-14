МИД Китая подтвердил визит министра иностранных дел Канады 16-17 октября

Это первый визит канадского дипломата Аниты Ананд в КНР с момента ее вступления в нынешнюю должность в мае

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 16-17 октября посетит Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Как он уточнил на брифинге, Ананд прибудет по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министра иностранных дел Ван И. Линь Цзянь отметил, что это первый визит канадского дипломата в КНР с момента ее вступления в нынешнюю должность в мае.

По словам официального представителя, стороны планируют провести углубленные переговоры по китайско-канадским отношениям, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

"В этом году отмечается 55-я годовщина установления дипломатических отношений между КНР и Канадой и основания их стратегического партнерства, - напомнил Линь Цзянь. - Китай последовательно выступает за развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды".

Он подчеркнул, что власти КНР заинтересованы в укреплении стратегического взаимодействия с Канадой и в ходе этого визита будут стремиться к реализации на практике консенсуса, достигнутого между двумя государствами на высшем уровне. По словам Линь Цзяня, подобное взаимодействие пойдет на пользу народам двух стран.

Ранее газета The Globe and Mail сообщила, что глава канадского МИД на этой неделе посетит Китай, чтобы попытаться наладить отношения на фоне "продолжающейся болезненной торговой войны".

В 2024 году Оттава объявила о введении тарифов в размере 100% на импорт электромобилей и 25% - на ввоз стали и алюминия из Китая. В минувшем марте КНР установила тарифы по ставке 100% на рапсовое масло из Канады, а позже ввела антидемпинговые гарантийные депозиты в размере 75,8% на семена рапса из этой страны, что негативно отразилось на канадских фермерах.