Роспуск минской группы ОБСЕ завершится в декабре

Действующий представитель организации Элина Валтонен приветствовала решение Азербайджана и Армении

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен приветствовала решение Азербайджана и Армении распустить минскую группу ОБСЕ, которая занималась урегулированием конфликта между двумя закавказскими республиками, а также выразила надежду, что весь процесс завершится в декабре этого года.

"Мы постоянно отмечаем поддержку Арменией мирной повестки, несмотря на все препятствия. Я также приветствую совместную заявку (Армении и Азербайджана - прим. ТАСС) на прекращение деятельности минской группы ОБСЕ. Надеемся, что весь этот процесс будет завершен не позднее декабря", - отметила она в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Минская группа ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, США и Франция) была создана в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. С требованием ее роспуска выступил Азербайджан, армянские власти дали согласие.