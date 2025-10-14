Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы гуманитарного характера

Встреча состоялась на полях саммита мира в Шарм-эш-Шейхе

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов 13 октября на полях саммита мира в Шарм-эш-Шейхе обсудили вопросы гуманитарного характера.

"У нас была возможность обсудить с главой МИД Азербайджана все нюансы процесса урегулирования. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам", - отметил Мирзоян на пресс-конференции в Ереване. До этого он заявлял, что вопрос армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, обсуждался в Египте.

Власти Армении заявляют, что Азербайджан продолжает удерживать десятки военнопленных, а также гражданских лиц, арестованных на границе Армении и в Нагорном Карабахе, в том числе экс-президентов и крупных чиновников бывшей республики.