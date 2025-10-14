ЦАХАЛ открыл огонь по приблизившимся к его позициям в секторе Газа

Неизвестные пересекли "желтую линию", что является нарушением соглашения о прекращении огня, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские военные открыли огонь "для устранения угрозы" на севере сектора Газа после того, как несколько неизвестных приблизились к их позициям, что является нарушением соглашения о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее сегодня солдаты, действующие на севере сектора Газа, выявили несколько подозреваемых, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к позициям Армии обороны Израиля, что является нарушением соглашения [о прекращении огня]. Были предприняты попытки отогнать подозреваемых от позиций. Те не отреагировали и продолжили приближаться к военнослужащим, которые открыли огонь для устранения угрозы", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "сообщения о проникновении террористов через оборонительные сооружения не соответствуют действительности".

"Армия обороны Израиля призывает жителей Газы подчиняться указаниям и не приближаться к подразделениям, развернутым в этом районе", - добавили в армейском ведомстве.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации", официально проинформировала в тот же день пресс-служба ЦАХАЛ.