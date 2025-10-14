В Сеуле заявили, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён заявил, что президент США и лидер КНДР могут встретиться на межкорейской границе в деревне Пханмунджом

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться на межкорейской границе во время проведения саммита АТЭС в Кёнджу в конце октября. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в ходе парламентских слушаний.

"Наиболее вероятное место проведения - [деревня] Пханмунджом", - сказал министр на вопрос, где может пройти встреча лидеров США и КНДР. Его слова приводит газета "Хангёре". В Пханмунджоме было заключено перемирие в Корейской войне. Там же в июне 2019 года (в третий раз) встретились Ким Чен Ын и Трамп. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит.

"Исходя из анализа открытой информации и данных, лидеры США и Северной Кореи, как представляется, готовы [к переговорам]", - сказал министр. В сентябре председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что личные контакты с Трампом оставили у него хорошие воспоминания о хозяине Белого дома. "Теперь вопрос зависит от настроя президента Трампа", - сказал Чон Дон Ён. 25 августа американский президент заявил, что хотел бы провести встречу с лидером КНДР уже в этом году. С тех пор южнокорейские издания и эксперты стали говорить, что лидеры США и КНДР могли бы встретиться на межкорейской границе во время проведения саммита АТЭС.

31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу в Республике Корея пройдет саммит АТЭС. Однако, как ожидается, Трамп будет в Южной Корее 29 и 30 октября. Из-за этого представитель правящих кругов Южной Корее в начале октября в беседе с Рёнхап оценил вероятность встречи между Ким Чен Ыном и Трампом как низкую.