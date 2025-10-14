Премьер Испании заявил о "демографической зиме" Запада

Необходимо повышать рождаемость и проводить иммиграционную политику, уверен Педро Санчес

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил, что Запад переживает "демографическую зиму", поэтому необходимо повышать рождаемость и проводить иммиграционную политику.

"Очевидно, что Запад и Испания, как западная страна, переживают демографическую зиму, - сказал премьер в интервью радиостанции Cadena SER. - Это означает, что с точки зрения государственной политики у нас есть только два рычага для ее решения: политика в области рождаемости, семейная политика <...> и политика упорядоченной иммиграции".

"Если мы не сделаем этого, Испания через 20 лет будет иметь рабочую силу, сопоставимую с той, что была в 1990 году, - пояснил Санчес. - Это означает, что вместо того, чтобы [экономика] росла на уровне 3%, [темпы] роста Испании составляли бы менее 1%".

Ранее национальный институт статистики страны сообщал, что численность населения Испании на 1 июля 2025 года превысила 49,3 млн человек, что является историческим максимумом. Тем не менее рост населения произошел за счет увеличения числа людей, родившихся за рубежом, поскольку число людей, родившихся в Испании, сократилось. Сейчас в стране насчитывается около 9,7 млн иммигрантов.

Вопрос миграции в последнее время активно обсуждается среди испанских политиков. Ранее крайне правая партия "Вокс" выступила за депортацию из страны мигрантов, которые нарушают законы или навязывают "чужую религию".