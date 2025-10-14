Лукашенко предложил выработать алгоритм отношений с США

При этом стоит учитывать дружественные связи Минска с Москвой и Пекином, указал президент

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выработать алгоритм отношений с США на перспективу с учетом дружественных связей Минска с Москвой и Пекином.

"С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном, нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу", - сказал белорусский лидер на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА. По словам главы государства, Минск должен более четко определить свои приоритеты.

"Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем", - подчеркнул президент.

"Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях. Это святое", - отметил он. Лукашенко обратил внимание, что в этом вопросе Белоруссия должна действовать в рамках соответствующих соглашений, подписанных Минском.