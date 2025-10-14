Al Jazeera: в Газе после прекращения огня обнаружены свыше 250 тел палестинцев

Тысячи погибших все еще остаются под завалами разрушенных строений, отмечает телеканал

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Более 250 тел палестинцев, погибших в результате военных действий и обстрелов, были обнаружены в различных районах сектора Газа с момента вступления в силу 10 октября режима прекращения огня. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя сил гражданской обороны анклава.

По его сведениям, тысячи тел все еще остаются под завалами разрушенных строений, их поиски осложняются отсутствием необходимой техники.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 67 тыс., более 170 тыс. получили ранения, еще не менее 463 местных жителей, в том числе 157 детей, умерли от голода.