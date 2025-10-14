Reuters: президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента
Редакция сайта ТАСС
09:19
обновлено 09:29
ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске национальной ассамблеи - нижней палаты парламента. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление президента на официальной странице его администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Местонахождение президента неизвестно. Оппозиция ведет переговоры с работниками министерств о переходе на их сторону.