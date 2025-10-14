Эрдоган: Трамп будет главным наблюдателем за режимом прекращения огня в Газе

Президент Турции отметил, что американский лидер предлагал поддерживать телефонные контакты и не пренебрегать телефонной дипломатией

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidency via AP, Pool

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп будет главным наблюдателем за реализацией режима прекращения огня в Газе.

"Мы надеемся, что на данный момент боевые действия в Газе прекратились. Заявление господина Трампа на этот счет крайне важно. Трамп будет главным наблюдателем в этом вопросе. Он сам заявлял об этом на наших с ним встречах. А когда мы общались на ногах, он предложил поддерживать телефонные контакты и не пренебрегать телефонной дипломатией. Мы продолжим наши переговоры на всех уровнях. Эта дипломатия, которую мы установили с господином Трампом, крайне важна. Рассчитываем продолжить ее и сделаем все необходимое для установления атмосферы мира. Все страны, собравшиеся в Египте, станут гарантами этой атмосферы мира", - заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Египта.