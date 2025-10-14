Палестине нужны международные гарантии по ненападению Израиля

Посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль назвал самым важным остановить убийства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Палестине необходимы международные гарантии по ненападению со стороны Израиля. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы хотим остановить убийства и нападения со стороны Израиля. Для нас это самое важное, - сказал посол. - Но второй момент, что мы хотим, чтобы на мировой арене были достигнуты международные гарантии, которые не позволят Израилю вновь напасть на Газу".

Нофаль подчеркнул, что в этом вопросе "роль России была бы очень важна". "То, что заметил министр Лавров, это точно. Но главное сейчас - остановить войну, а дальше нужно уже смотреть", - добавил он.