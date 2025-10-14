Лукашенко допустил, что план отношений с США закрепят на высшем уровне

Необходимо выработать план решения вопросов, которые будут поставлены в ходе переговоров, заявил президент Белоруссии

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Минск допускает, что план отношений с Вашингтоном будет закреплен "на самом высоком уровне". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Возможно, нам необходимо выработать некий план наших отношений с американцами и решения тех вопросов, которые будут поставлены нами и ими в ходе переговоров. Закрепить это на самом высоком уровне", - цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что "с учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном необходимо выработать дальнейший алгоритм американско-белорусских отношений на перспективу".

"При этом мы должны более четко определить свои приоритеты, также важно установить, как сейчас модно говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем", - подчеркнул президент.

Белорусский лидер не исключил, что план отношений с Вашингтоном может быть в будущем рассмотрен на заседании Совета безопасности Белоруссии.

"Надо, чтобы эти глобальные вопросы, о которых я сказал, особенно белорусско-американские отношения, были обсуждены более широким кругом и было принято коллективное решение", - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, важно, чтобы действия Минска не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия республики в евразийских интеграционных объединениях.

"Это святое. Мы договорились, подписали соответствующие соглашения. Поэтому должны действовать в этих рамках",- заявил белорусский лидер.