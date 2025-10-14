Посол в РФ назвал создание палестинского государства единственно возможным

Абдель Хафиз Нофаль отметил необходимость начинать говорить о двух государствах - Государство Израиль и Государство Палестина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Создание палестинского государства - это единственно приемлемый вариант "на сегодня и завтра". Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Вопрос Газы невозможно урегулировать без создания палестинского государства. Поэтому мы уверены, что нужно начинать говорить о двух государствах - Государство Израиль и Государство Палестина, чтобы признать друг друга. Это единственный возможный вариант на сегодня и на завтра", - подчеркнул дипломат.

Посол заявил, что израильтяне против создания палестинского государства, но "многие европейские страны признали" его.

Отвечая на вопрос о заявлениях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по палестинскому государству, посол сказал: "То, что отметил господин Лавров, на сто процентов верно".

Ранее на встрече с журналистами из арабских стран Лавров подчеркнул, что после того как план президента США Дональда Трампа по сектору Газа будет полностью выполнен, необходимо переходить к созданию палестинского государства.