Эрдоган: договор по Газе предусматривает доставку 600 машин с помощью ежедневно

Турецкий лидер отметил, что пока его страна оказывает помощь анклаву, крайне важно, чтобы также была начата работа на основе плана восстановления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по условиям соглашения Израиля и ХАМАС предусмотрен пропуск в Газу 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежесуточно.

"Газа превратилась в огромную груду развалин. Сейчас жители Газы возвращаются в места, откуда их насильственно изгнали, но там нет ни домов, ни больниц, ни школ. Практически не осталось ни одного целого здания. Турция - одна из стран, направившая в Газу наибольший объем гуманитарной помощи, 102 тыс. тонн. За последние несколько дней в Газу прибыло около 350 наших грузовиков с помощью. Документ, согласованный ХАМАС и правительством Израиля, предусматривает ежедневный проезд не менее 600 грузовиков с гуманитарной помощью", - заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Египта.

Турецкий лидер также отметил, что пока его страна "активно оказывает помощь сектору Газа, крайне важно, чтобы также была начата работа на основе плана восстановления, принятого арабскими и исламскими странами". "Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств разрабатывают ряд проектов. Для их скорейшей реализации необходима значительная финансовая поддержка. Я уверен, что эта поддержка будет оказана. На данном этапе было бы полезно активизировать усилия по достижению решения о создании двух суверенных государств", - заявил Эрдоган.

Он указал, что "западные страны, в частности Великобритания и Франция, хотят, чтобы их решения о признании Государства Палестина были не просто решениями, а строительными блоками всего процесса, ведущего к решению о создании двух государств". "В противном случае любые предпринятые шаги останутся неполными и не достигнут своих целей. Я обсуждал это как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Палестинский вопрос впервые за много лет стал предметом всеобщего внимания человечества", - сказал Эрдоган.