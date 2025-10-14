Правящая партия предложит Санду выдвинуть кандидатом в премьеры Мунтяну

Бизнесмен известен своей деятельностью в сфере инвестиций и участием в международных образовательных и культурных проектах, отметил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу

КИШИНЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) предложит президенту Майе Санду выдвинуть кандидатом в премьеры бизнесмена Александра Мунтяну. Об этом сообщил лидер партии, спикер парламента Игорь Гросу.

"ПДС дождется утверждения депутатских мандатов Конституционным судом и созыва сессии парламента президентом Санду, а после формирования парламентских фракций направит президенту кандидатуру Александра Мунтяну на должность премьер-министра. Александр Мунтяну - молдавский экономист, профессор университета и бизнесмен, известный своей деятельностью в сфере инвестиций и участием в международных образовательных и культурных проектах. Он является основателем компании 4i Capital Partners и президентом Французского альянса в Республике Молдова", - написал Гросу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее он сообщил, что Дорин Речан, который ранее занимал пост главы кабинета, отказался от предложения снова возглавить правительство. Со своей стороны бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что отказ Речана связан с плачевной ситуацией в экономике после пяти лет у власти президента Санду и ее партии.

Конституционный суд Молдавии должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года), но может самостоятельно сформировать правительство. Созданный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6). Отвечая на вопросы журналистов, Гросу отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.