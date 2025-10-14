WSJ: в ЕС надеются, что успех Трампа в Газе поможет ему на Украине

Американские и европейские официальные лица считают маловероятным изменение конфликтующими сторонами военной стратегии, пишет газета

Президент США Дональд Трамп © Evan Vucci - Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одержал крупную внешнеполитическую победу в ситуации вокруг сектора Газа, выступив посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, и теперь может повторить этот успех в разрешении кризиса на Украине. Такое мнение выразили европейские чиновники, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Американские и европейские официальные лица тем не менее считают маловероятным изменение конфликтующими сторонами военной стратегии "после первоначального успеха Трампа на Ближнем Востоке". Однако они надеются, что президент США "сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки", чтобы возобновить усилия по проведению переговоров между Москвой и Киевом, говорится в публикации.

Палестино-израильское урегулирование "предоставляет Трампу мощный рычаг для разрешения других крупных конфликтов", полагает Фред Фляйц, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома. Теперь американский лидер "зарекомендовал себя в качестве эффективного арбитра и миротворца".

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов. По итогам встречи Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.