Эрдоган: международное сообщество должно поддерживать Газу

Необходимо бороться за то, чтобы геноцид не был забыт, заявил президент Турции

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

СТАМБУЛ, 14 октября. /ТАСС/. С заключением сделки о прекращении огня в секторе Газа задача международного сообщества по поддержке палестинского анклава не завершилась, а лишь началась. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из египетского Шарм-эш-Шейха, где в понедельник состоялся саммит мира, посвященный заключению сделки.

"С заключением соглашения о прекращении огня задача международного сообщества не завершилась, а только началась. <…> Мы должны продолжать поддерживать Газу, бороться за то, чтобы геноцид не был забыт. Мы должны усилить наши усилия, чтобы виновные [в совершении геноцида в Газе] понесли наказание", - сказал президент Турции. Его высказывания приводит телеканал NTV.